Fenerbahçe Rus kulüp Zenit ile işbirliği yaptı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:32

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:43

Fenerbahçe Kulübü, Rusya ekiplerinden Zenit ile işbirliği anlaşması yapıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.

AMATÖR FUTBOLA DESTEK

Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif işbirliği içinde olunacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz" denildi.