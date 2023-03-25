Fenerbahçe Beko sahasında kazandı! Fenerbahçe Beko: 87 - Zalgiris Kaunas: 79

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:12
Fenerbahçe Beko sahasında kazandı! Fenerbahçe Beko: 87 - Zalgiris Kaunas: 79
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 30. hafta karşılaşmasında sahasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 87-79 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de erteleme maçı olan Milano karşılaşmasıyla birlikte 2 maç aradan sonra kazandı ve play-off için önemli bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı.



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