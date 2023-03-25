Fenerbahçe Beko sahasında kazandı! Fenerbahçe Beko: 87 - Zalgiris Kaunas: 79
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 30. hafta karşılaşmasında sahasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 87-79 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de erteleme maçı olan Milano karşılaşmasıyla birlikte 2 maç aradan sonra kazandı ve play-off için önemli bir galibiyet aldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı.
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