Fenerbahçe Beko sahasında kazandı! Fenerbahçe Beko: 87 - Zalgiris Kaunas: 79

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:12

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 09:12

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 30. hafta karşılaşmasında sahasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 87-79 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de erteleme maçı olan Milano karşılaşmasıyla birlikte 2 maç aradan sonra kazandı ve play-off için önemli bir galibiyet aldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı.



