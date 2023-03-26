Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a deplasmanda mağlup oldu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 20:57

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 20:57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 94-89 yendi.

Karşılaşmaya Edwards ve Biberoviç'in sayılarıyla hızlı başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Gray, Toure ve Berk Uğurlu ile etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 15-11 üstünlük sağladı. Hücumda daha iyi organize olan ve topu iyi çeviren sarı-lacivertli ekip, Edwards ve Montley'in sayılarıyla geriden geldi ve periyodu 24-23 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe daha etkili başlayan TOFAŞ, kısa oyuncuları Ennis ve Gray'i hem dış atışlarda hem de set hücumlarda iyi kullandı ve 14. dakikada 34-27 skor üstünlüğünü eline geçirdi. Bu dakikada alınan molanın ardından sahaya iyi enerji koyan Fenerbahçe Beko, Montley'in ön plana çıktığı anlarda üst üste 7 sayı buldu ve skoru 16. dakikada eşitledi: 34-34. Konuk ekibin bu mücadelesine hemen reaksiyon gösteren Bursa temsilcisi, Manek'in sayılarıyla skor üretirken, TOFAŞ soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Gray, Berke Büyüktuncel ve Berk Uğurlu'nun üst üste üç sayı isabetleriyle başlayan TOFAŞ, farkı 32. dakikada 14 sayıya kadar yükseltti: 56-42. Bu çeyrekte kontrolü iyice eline alan mavi-yeşilliler, daha sakin hücumlarla final periyotuna 65-57 skor avantajıyla girmeyi başardı.

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko farkı kapatıp rakibini yakalamak için savunmada sertliği arttırsa da TOFAŞ son bölümde de kontrollü oynayarak parkeden 94-89 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Özlem Yalman, Semih Vural, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 6, Toure 9, Gray 26, Manek 12, Tevfik Akdamar 3, Tolga Geçim, Ennis 18, Ege Demir 7, Milaknis 5

Fenerbahçe Beko: Edwards 24, Samet Geyik, Hayes 12, Biberoviç 6, Guduric 5, Montley 32, Şehmus Hazer, Bjelica, Melih Mahmutoğlu 4, İsmet Akpınar 6

1. Periyot: 23-24

Devre: 47-39

3. Periyot: 65-57

Diskalifiye: 35.49 Toure (TOFAŞ)