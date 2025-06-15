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Fenerbahçe, Rusların yeni gözdesi Matvey Kislyak'ın peşinde

Fenerbahçe, Rusların yeni gözdesi Matvey Kislyak'ın peşinde

15.06.2025 16:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Rusların yeni gözdesi Matvey Kislyak'ın peşinde

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği Matvey Kislyak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde birden çok bölgeye transfer planlayan Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak hamle için listeye yeni bir isim eklendi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin şartların oluşması halinde 19 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı belirtildi. Jose Mourinho'nun da transfer için olumlu rapor verdiği genç orta saha orta sahadaki tüm pozisyonlarda oynayabiliyor.

MATVEY KISLYAK KİMDİR, HANGİ BÖLGEDE OYNUYOR?

CSKA Moskova'da 2023/24 sezonunda A takıma yükselen, geride kalan sezonda ise 33 maçta süre alan Matvey Kislyak 4 gol ve 1 asist kaydetti. 

Genç futbolcu, bir yıl içerisinde değerini 500 bin eurodan 8 milyon Euro'ya çıkardı. Kıslyak, orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabiliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #jose mourinho

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