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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final serisinin programı belli oldu!

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final serisinin programı belli oldu!

15.06.2025 10:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final serisinin programı belli oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak. İki takım arasındaki final serisinde ilk maç 17 Haziran Salı günü oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süpr Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

İşte iki takım arasındaki final programı:

17 Haziran Salı

Fenerbahçe-Beşiktaş

19 Haziran Perşembe

Fenerbahçe-Beşiktaş

21 Haziran Cumartesi

Beşiktaş-Fenerbahçe

23 Haziran Pazartesi

Beşiktaş-Fenerbahçe

25 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

Fenerbahçe-Beşiktaş

27 Haziran Cuma (Gerekirse)

Fenerbahçe-Beşiktaş

29 Haziran Pazar (Gerekirse)

Beşiktaş-Fenerbahçe

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