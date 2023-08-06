Fenerbahçe, Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı
Fenerbahçe, efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, "Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.
Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula’yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/dRu667eIKY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2023
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