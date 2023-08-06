Fenerbahçe, Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı

Fenerbahçe, efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:44
Fenerbahçe, Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, "Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.

 


Selçuk Yula fenerbahçe

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