Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa'yı transfer etti!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, forvet oyuncusu Lara Ivanusa'yı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 22:21
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa'yı transfer etti!
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın ZNK Split takımında forma giyen Ivanusa ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.


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