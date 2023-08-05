Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa'yı transfer etti!
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, forvet oyuncusu Lara Ivanusa'yı transfer etti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın ZNK Split takımında forma giyen Ivanusa ile anlaştı.
Anlaşmaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.
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