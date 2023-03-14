Fenerbahçe Sevilla maçının hakemi Michael Oliver kimdir? Micheal Oliver nerede hakemlik yapıyor?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:16

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:16

Fenerbahçe ile Sevilla 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. Maçın hakemi Michael Oliver, daha önce 2019 yılında Fenerbahçe'nin Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetti. İşte, Michael Oliver hakkında merak edilenler...

MICHAEL OLIVER KİMDİR?

İngiliz profesyonel futbol hakemi Michael Oliver, 20 Şubat 1985 tarihinde İngiltere, Northumberland, Ashington'da dünyaya geldi.

Michael Oliver 14 yaşında babasının teşvikiyle hakemliğe ilgi duymaya başladı. Ulusal düzeyde hızlıca yükseldi ve 2007 yılında Wembley Stadyumu'nda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda en genç final yöneten İngiliz hakem oldu. Bunun yanında Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahiptir.

2009 yılında hakem olan babası Clive Oliver, 2009 Football League Two play-off Finalini yönettikten bir gün sonra Michael Oliver, 2009 Football League One play-off Finalini yönetti.

Micheal Oliver, Premier League'in en genç maç yöneten hakemi unvanını Ocak 2010'daki Fulham ve Portsmouthkulüpleri arasındaki maçı yöneterek elde etti. Ancak, olumsuz hava koşulları maçın ertelenmesine neden oldu ve ayak bileğinden geçirdiği operasyon nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kaldı. Ağustos 2010 tarihinde bir üst kategoriye terfi etti ve 25 yaşındayken, Stuart Attwell'e ait Premier Leaguede en genç maç yönetme rekorunu Birmingham ile Blackburn takımları arasındaki maçı yöneterek elde etti.