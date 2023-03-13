Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'İkinci maçta şansımız var'
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekip Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Portekizli teknik direktör, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı için bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portekizli teknik direktör, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini yazdı.
Jorge Jesus
RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ
Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide ve yorumda bulundu.
Fenerbahçe, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de ağırlayacak.
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