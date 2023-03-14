Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:28

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 12:39

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu'nun hayatı, özel yaşamı, futbol kariyeri araştırılıyor. Peki, Emre Belözoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda forma giydi? Emre Belözoğlu evli mi, çocuğu var mı? İşte, Emre Belözoğlu ile ilgili merak edilenler...

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 yılında Fatma Belözoğlu ve Mehmet Belözoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da doğdu.

Mensucat Santral Orta Okulu'nda oynadığı yıllarda Zeytinburnuspor'da forma giyen Emre, lise öğrenimini ise Şehremini Lisesi'nde tamamladı.

Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu Emre Belözoğlu, 2004 yılında Brezilya'lı futbol efsanesi Pele'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.

Emre Belözoğlu, futbola amatör bir kulüp olan Yenidoğan Güneşspor'da başladı ve 3 yıl boyunca altyapısında oynadı. Daha sonra 5 yıl boyunca Zeytinburnuspor altyapısında forma giyen Emre Belözoğlu, 12 Temmuz 1995'te Galatasaray'a transfer oldu ve 1 yıl altyapıda forma giydi.

1997-98 sezonundan itibaren sezonda düzenli olarak forma giymeye başladı. İkinci sezonunda 23 lig maçında görev aldı ve bu maçlarda 2 gol attı. Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarıları bulunmaktadır.

EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL YAŞAMI

Emre Belözoğlu, 2009 yılında Tuğba Gürevin ile dünya evine girdi. Emre Belözoğlu ve Tuğba Gürevin'in bu evliliklerinden Ömer Akif Belözoğlu, Meryem Leyla Belözoğlu ve Zeynep Neda Belözoğlu isimlerinde üç çocukları dünyaya geldi.

EMRE BELÖZOĞLU FETÖ SORUŞTURMASI

2020'de Belözoğlu'nun FETÖ üyesi olduğu ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ancak daha sonra sohbete katılmanın ve para vermenin örgüt üyeliği için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1996-2001 Galatasaray

2001-2005 Inter

2005-2008 Newcastle United

2008-2012 Fenerbahçe

2012 Atlético Madrid

2013-2015 Fenerbahçe

2015-2019 İstanbul Başakşehir

2019-2020 Fenerbahçe

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2020-2021 Fenerbahçe (sportif direktör)

2021 Fenerbahçe (geçici)

2021- İstanbul Başakşehir

EMRE BELÖZOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1994-1995 Türkiye U-15

1995-1997 Türkiye U-16

1996-1997 Türkiye U-17

1997 Türkiye U-18

1998-1999 Türkiye U-21

2000-2019 Türkiye

EMRE BELÖZOĞLU KULÜP BAŞARILARI

Türkiye

FIFA Dünya Kupası Üçüncülük (1): 2002

Avrupa Futbol Şampiyonası Yarı final (1): 2008

Galatasaray (12)

UEFA Kupası (1): 2000

UEFA Süper Kupası (1): 2000

Süper Lig (4): 1997, 1998, 1999, 2000 İkincilik (1): 2001

Türkiye Kupası (2): 1999, 2000 Finalist (1): 1998

Türkiye Süper Kupası (1): 1997 Finalist (1): 1998

TSYD Kupası: 1997, 1998, 1999

Inter Milan (2)

Serie A (1): 2005 İkincilik (1) 2003

Coppa Italia (1): 2005

Newcastle United (1)

UEFA Intertoto Kupası (1): 2006

Fenerbahçe (6)

Süper Lig (2): 2011, 2014 İkincilik (3): 2010, 2012, 2013

Türkiye Kupası (2): 2012, 2013 Finalist (2): 2009, 2010

Türkiye Süper Kupası (2): 2009, 2014 Finalist (2): 2012, 2013

Atlético Madrid (1)

UEFA Süper Kupası (1): 2012

İstanbul Başakşehir

Süper Lig İkincilik (2): 2016-17, 2018-19

Türkiye Kupası Finalist (1): 2017

EMRE BELÖZOĞLU ÖDÜLLERİ

FIFA 100: 2004

Inter'de yılın futbolcusu: 2002-03

Süper Lig sezonun en iyi futbolcusu: 2009-10

Super Cup: 2011-12

TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i (1): 2015

TFF Yılın Süper 11'i: 2017-18, 2018-19

TFF Yılın Süper Orta Sahası: 2018