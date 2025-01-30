Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı

Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:40

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."

 





Etiketler: #milan skriniar #fenerbahçe #psg

İlgili Haberler

İstanbul'a gelmişti: Fenerbahçe, Skriniar için PSG'yi bekliyor!

İstanbul'a gelmişti: Fenerbahçe, Skriniar için PSG'yi bekliyor!
Dusan Tadic'ten Milan Skriniar yanıtı: 'Kulübün imza attığı...'

Dusan Tadic'ten Milan Skriniar yanıtı: 'Kulübün imza attığı...'
Jose Mourinho'dan Milan Skriniar açıklaması: 'Ona Fenerbahçe'yi anlattım'

Jose Mourinho'dan Milan Skriniar açıklaması: 'Ona Fenerbahçe'yi anlattım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler