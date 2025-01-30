Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı
Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Milan Skriniar ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025
Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere… pic.twitter.com/AX6PndIPl9
Etiketler: #milan skriniar #fenerbahçe #psg
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