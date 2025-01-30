Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:40

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:40

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar ????



Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Slovak stopere… pic.twitter.com/AX6PndIPl9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025











