İstanbul'a gelmişti: Fenerbahçe, Skriniar için PSG'yi bekliyor!
Fenerbahçe'de her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen Milan Skriniar'ın resmi olarak açıklanması için PSG'nin beklediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen Milan Skriniar'ın neden resmen açıklanmadığı ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın sağlık kontrollerinden başarı ile geçmesinin ardından oyuncu ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Ancak resmi açıklamanın henüz yapılmamasının sebebi, PSG'nin kiralık oyuncu kontenjanını açması gerektiği için henüz bir oyuncu satışı yapmaması olarak ifade edildi.
PSG, kiralık bir oyuncusunu takıma geri çağırdığı anda Fenerbahçe'de Milan Skriniar transferini açıklayacak.
Etiketler: #milan skriniar #fenerbahçe #psg
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