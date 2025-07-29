Fenerbahçe, Slovak stoperle hafta içi sözleşme imzalayacak: Skriniar’da mutlu son

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Feyenoord maçları öncesi Milan Skriniar transferini tamamlıyor. Sarı-Lacivertliler, Slovak stoperle ve kulübü Paris Saint Germain’le her konuda anlaşma sağladı. Skriniar’ın bu hafta içinde İstanbul’a geleceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Tecrübeli oyuncu, Feyenoord maçı için UEFA’ya verilecek futbolcu listesinde de yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun ekibi, bu süreçte Skriniar’a özel antrenman programı yollayıp sezona fit şekilde hazırlanmasını sağladı.

Öte yandan Mourinho’nun kadroda düşünmediği sağ bek Ognjen Mimovic için Alman kulübü Hoffenheim, F.Bahçe’ye resmi teklif yaptı. Karar aşamasında olan Sırp oyuncu için Antalyaspor da devrede.