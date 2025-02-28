Fenerbahçe sosyal medyadan duyurdu! Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Fenerbahçe sosyal medyadan duyurdu! Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:57

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #galatasaray
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