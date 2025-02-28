Fenerbahçe sosyal medyadan duyurdu! Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.
İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."
AÇIKLAMA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2025
Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.… pic.twitter.com/EiTlKP6pje
Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #galatasaray
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