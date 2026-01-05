Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı'

Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un transfer politikası ve Fenerbahçe’ye imza atan Anthony Musaba hakkında konuştu.

Yıldırım, Sıfır TV’ye yaptığı açıklamada, Anthony Musaba'nın transferi için, "Serbest kalma maddesi olmasa en az 10'dan açardım. Fenerbahçe de bunu biliyor. Bedavaya aldı Fenerbahçe. Türkiye Ligi’ni bilen, kendini ispat etmiş bir oyuncu. Fenerbahçe, Nene’ye ne kadar verdi? 17 mi, 18 milyon mu? Öyle bir para verdi. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi bir oyuncu" dedi.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bu rakamları görünce Musaba bizim gözümüzde bedavaya gitmiş gibi duruyor ama madalyonun bir de öbür yüzü var, 750 bin Euro'ya aldığın bir oyuncuyu beş ay sonra 6 milyon Euro'ya, KDV dahil satmışsın. Bu benim için bir başarıdır."

Yıldırım ayrıca, "Ben her sene böyle 5-6 oyuncu getirip satabilsem, kulübüm kendi ayakları üzerinde durur; para yapan bir kulüp olur. Anadolu kulüpleri bu şekilde yaşamak zorunda. Aksi halde 30 yaşında oyuncular getirelim, onları satış yapma şansın yok. Samsunspor’un transfer politikasını artık tamamen genç oyuncular üzerine kaydırıyoruz" açıklamasında bulundu.