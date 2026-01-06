Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

6.01.2026 15:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Olay, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli bugün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #fenerbahçe #tribün lideri

İlgili Haberler

8 isim Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı... Fenerbahçe'den Anthony Musaba kararı!
8 isim Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı... Fenerbahçe'den Anthony Musaba kararı! Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı'
Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anthony Musaba transferi için, "Fenerbahçe de bunu biliyor. Bedavaya aldı Fenerbahçe. Türkiye Ligi’ni bilen, kendini ispat etmiş bir oyuncu" dedi.
Trabzonspor ile görüşmüşlerdi... Karşıyaka, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'yi bekliyor!
Trabzonspor ile görüşmüşlerdi... Karşıyaka, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'yi bekliyor! Trabzonspor yönetimiyle Adem Yeşilyurt'un transfer için masaya oturan Karşıyaka, genç yıldız adayı için haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek.