Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!

Fenerbahçe taraftarları, Union Saint-Gilloise maçında Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 22:31

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında A Milli Takım ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ergin Ataman, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunmuş ve daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.


Etiketler: #ergin ataman #fenerbahçe #taraftar

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