Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!
Fenerbahçe taraftarları, Union Saint-Gilloise maçında Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında A Milli Takım ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Ergin Ataman, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunmuş ve daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.
Etiketler: #ergin ataman #fenerbahçe #taraftar
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