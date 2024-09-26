Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!

Yayınlanma: 26.09.2024 - 22:31

Güncelleme: 26.09.2024 - 22:31

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında A Milli Takım ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ergin Ataman, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunmuş ve daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.