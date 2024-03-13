Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmak istiyoruz

Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:33

Güncelleme: 13.03.2024 - 19:33

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti.

Tempolu bir sistem takımına karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Kartal, "Biz orada 3-0 değil de maçı kazanmak ya da en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk. Onlar bir sistem takımı ama bizim kaliteli oyuncularımızın olduğunu ve kazanabileceğimizi biliyorduk. Net bir galibiyet aldık. Çok güzel bir maç oldu, güzel bir futbol akşamı oldu. Avantajlı geldik. 3-0 galibiz ama henüz turu garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımız önünde aynı ciddiyette elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadelemizi vererek bu turu geçmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Kartal, 3 günde bir maç oynamaları sebebiyle kısmi rotasyon yapabileceğini dile getirerek, "Rotasyon kısmen olabilir. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra 1 gün dinlenebildik. Avrupa'dan sonraki maçlar zor geçiyor. Rakibimizin de maçı zor geçti. Daha iş bitmedi, oyuncularımız 'Aynı şekilde mücadele edebilirsek yenebiliriz.' bilincindeler. Yarın aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. Rehavet olmaması gerekiyor. 3-0 kazandık diye her şey bitmediğini altını çizerek söylüyorum. En büyük motivasyonumuz 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eksikler nedeniyle Dusan Tadic'in dinlendirilemediğine yönelik bir soruya ise Kartal, "Tadic bu periyoda alışkın bir oyuncu. Alışık olduğu için oynamaktan keyif alıyor. İrfan Can düzeldi, onun da girişiyle elimiz rahatladı. Kent de listede. King'in tedavisi devam ediyor. Net tarih belli değil." yanıtını verdi.

Şampiyon olacaklarına takım olarak inandıklarını aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takım, biz inanıyoruz şampiyon olacağımıza. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi biliyoruz. Takımın enerjisi yüksek, fizik olarak iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda reaksiyon ortaya koymak kolay bir iş değil. Taktik disipline bağlı şekilde bunu başarabiliyoruz, bu önemli bir silah."