Fenerbahçe TikTok hesabından liderlik paylaşımı yaptı
Fenerbahçe Spor Kulübü, video oluşturma ve paylaşmaya yarayan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok'tan liderlik paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe, TikTok isimli video oluşturma ve paylaşmaya yarayan bir sosyal medya uygulamasından teknik direktör Vitor Pereira'nın olduğu bir liderlik paylaşımı yaptı.
Videoda, Portekizli teknik direktör, takımda sakatlığı bulunan oyuncuları saydıktan sonra, "10 tane sakat var ve biz lideriz" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı ve 1.4 milyon izlenmeye ulaştı.
@fenerbahce
“W e a r e i n t h e f i r s t p o s i t i o n.” ##lider ##fenerbahçe ##vitorpereira ##fb1907 ##1907 ##süperlig ##fenerbahçeliyiz? orijinal ses - Fenerbahçe SK
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