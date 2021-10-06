Fenerbahçe TikTok hesabından liderlik paylaşımı yaptı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 16:26

Fenerbahçe, TikTok isimli video oluşturma ve paylaşmaya yarayan bir sosyal medya uygulamasından teknik direktör Vitor Pereira'nın olduğu bir liderlik paylaşımı yaptı.

Videoda, Portekizli teknik direktör, takımda sakatlığı bulunan oyuncuları saydıktan sonra, "10 tane sakat var ve biz lideriz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı ve 1.4 milyon izlenmeye ulaştı.