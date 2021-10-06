Hamit Altıntop: Ferdi'yi A Milli Takım'da görmek isteriz

06 Ekim 2021 Çarşamba, 14:56

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop gündeme dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Stefan Kuntz'un oyunculuk zamanını kendi adıma çok iyi hatırlamıyorum." diyen A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "Araştırmalarda maçlarını analiz etme şansım oldu. Kendisi futbolun her alanında görev aldı. Farklı farklı tecrübeler edindi. Burada en önemli unsur son 5 yıl. 2016-21 arasındaki Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki çalışmalarıydı. 3 final oynayıp 2'sini kazanmak... Hocalarımız bilir genç yaş grubuyla çalışıp onları takım yapmak çok kolay değildir. 1995-96 Beşiktaş tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizde frekansların çok birbirine yakın olması, hırslı olması, hedeflerinin büyük olması... Diğer taraftan da istişareye açık, uyumlu, sevecen bir yapısı var hocamızın." dedi.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe 'mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçti. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda'da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye'miz... Burada kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur. Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, 'Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık net belli etsin. Bizler de en şeffaf şekilde doğru kararı vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



