Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!
- Sunucu Murat Başoğlu hastaneye kaldırıldı
- Muharrem İnce'den ittifak açıklaması