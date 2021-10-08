Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 12:18
<p>Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yıldız futbolcunun takımda ücretsiz oynamasını umduğunu ekledi.</p>

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yıldız futbolcunun takımda ücretsiz oynamasını umduğunu ekledi.

<p>Laporta'nın, Lionel Messi'nin ayrılışına dair yaptığı açıklamalar şu şekilde:</p>

Laporta'nın, Lionel Messi'nin ayrılışına dair yaptığı açıklamalar şu şekilde:

<p>"Messi'ye kızmıyorum çünkü onu takdir ediyorum. Kalmak için büyük bir arzusu olduğunu biliyorum, ama aynı zamanda aldığı teklif nedeniyle üzerinde çok fazla baskı vardı."</p>

"Messi'ye kızmıyorum çünkü onu takdir ediyorum. Kalmak için büyük bir arzusu olduğunu biliyorum, ama aynı zamanda aldığı teklif nedeniyle üzerinde çok fazla baskı vardı."

<p>"Messi ile sözleşme imzalamak kuübü riske atacaktı. Barcelona, Messi'nin ve herkesin üstünde."</p>

"Messi ile sözleşme imzalamak kuübü riske atacaktı. Barcelona, Messi'nin ve herkesin üstünde."

<p>“Hiçbir zaman pişman değilim. Barça için en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Hiç kimse kurumu riske atamaz."</p>

“Hiçbir zaman pişman değilim. Barça için en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Hiç kimse kurumu riske atamaz."

<p>"Messi'nin son dakikada bedava oynayacağını söyleyeceğini umuyordum. Bundan hoşlanırdım ve bu beni ikna ederdi. Ama onun seviyesindeki bir oyuncudan bunu isteyemeyiz."</p>

"Messi'nin son dakikada bedava oynayacağını söyleyeceğini umuyordum. Bundan hoşlanırdım ve bu beni ikna ederdi. Ama onun seviyesindeki bir oyuncudan bunu isteyemeyiz."

<p>Barcelona'da kötü giden finansal durumun ardından Messi, PSG'den aldığı teklifi değerlendirmiş ve Arjantinli yıldız efsane olduğu kulübe veda etmişti.</p>

Barcelona'da kötü giden finansal durumun ardından Messi, PSG'den aldığı teklifi değerlendirmiş ve Arjantinli yıldız efsane olduğu kulübe veda etmişti.

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