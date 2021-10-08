Cristiano Ronaldo'nun 'tecavüz davası'nda yeni gelişme

08 Ekim 2021 Cuma, 11:06

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında 12 sene sonra yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Kathryn Mayorga'nın bu iddiası Portekizli futbolcu ve avukatları tarafından reddedilmişti.

Mayorga, o dönem Ronaldo'nun 25 yaşında olduğunu ve gece kulübünde tanıştıklarını daha sonra otel odasında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

Ronaldo da cinsel birlikteliğin karşılıklı rızaya dayanarak olduğunu belirtip tecavüz iddiasını kesin bir dille reddetmişti.

2009'daki saldırı iddiasından sonra Las Vegas yargıcı, hukuk ekibinin çalıntı belgeler kullandığını söyledi. Nevada'daki sulh hakimi, Kathryn Mayorga'nın iddialarına karşı Ronaldo ve avukatlarının yanında yer aldı.

Sulh yargıcı Daniel Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı Albregts'in çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı.