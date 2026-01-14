Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 3 puanı Anderson Talisca ile aldı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0'lık skor sonucu galibiyetle ayrıldı.

GALİBİYET TALISCA'DAN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 82. dakikada Anderson Talisca'dan geldi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupadaki ilk 3 puanını elde etti. Beyoğlu Yeni Çarşı ise henüz kupada puan ile tanışamadı.

Fenerbahçe, kupanın üçüncü haftasında kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Beyoğlu Yeni Çarşı ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.