Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Joao Pedro'nun sakatlığı devam ederken, Pelkas'ın da Hull City'ye transferi gündemde.
Fenerbahçe'de ayrıca yeni transferler İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski kadroya eklendi.
Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda yer alan isimler şunlar;
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya.
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