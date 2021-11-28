Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Mustafa Cengiz için taziye mesajı
İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, hayatını kaybeden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, yaşama veda eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.
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