Fenerbahçe: Yağma haberleri gerçeği yansıtmıyor

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 00:06

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 00:06

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Fenerbahçe Kulübü'nün afet bölgelerine gönderilmek üzere yapmış olduğu yardım çağrısı sonrasında bölgeye sevk edilen yardım tırları ve hazırlık sürecine dair Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu.

Gün boyunca belirli periyotlarla deprem bölgesine sevk edilen yardım tırlar ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Kızılhan, “Her şeyden önce tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Burada iki gündür bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim. Sadece taraftarlarımız, kongre üyelerimiz değil renklerden bağımsız tüm vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar destek veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. Dün 7 tane tırımızı göndermiştik, bugün de 11. tırımızı gönderdik. Toplamda inşallah 18 tırı göndermiş olduk. Aşağı yukarı da 16,500-17,000 koliye de ulaşmış durumdayız. Dün gönderdiğimiz 7 tırımızdan göndermiş olduğumuz yerlere ulaştığının bilgilerini de aldık. O konular da bizi mutlu ediyor. Tamamen AFAD ile doğru orantılı, onlarla birlikte çalışıyoruz. Onların göndermiş, söylemiş olduğu lokasyonlara tırlarımızı gönderiyoruz. Yarın da tüm vatandaşlarımızdan desteklerinin devam etmesini rica ediyoruz” dedi.

"BU ÇIKAN HABERLER HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUYU YANSITMIYOR"

Bugün sosyal medyada bir tırın yağmalandığına dair çıkan haberlere ilişkin de bir açıklama yapan Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, “Bu konunun, bu çıkan haberin hiçbir şekilde doğruyu yansıtmadığını söylemek istiyorum. Biz, hem tır şoförüyle görüştük hem oradaki kontak kurduğumuz kişimizle görüştük. Zaten dağıtımın yapıldığına dair bir video da paylaşmış olduk. Bu haber kesinlikle doğru değildir. Böyle zamanlarda bile bu tarz haberler sosyal medyada bir şekilde yayılabiliyor. Lütfen itibar etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesi için tırların hazırlanmaya devam edeceğini belirten ve bu noktada vatandaşlara yardımlarını devam ettirmeleri çağrısında bulanan Kızılhan, “Sosyal medya hesaplarımızdan, TV’mizden belirtmiş olduğumuz gibi AFAD’ın listesine uygun şekilde tüm vatandaşlarımızdan desteklerini bu gece de yarın da devam ettirmelerini rica ediyoruz. Yarınki bütün tır organizasyonlarımızı da yaptık. Bu arada tırları da bilabedel bu konu için, destek için kullandıran tüm şahıslara, kurumlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunların detaylarını da teşekkürlerimizi de ilerleyen günlerde paylaşmış olacağız. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun” diyerek sözlerini noktaladı.