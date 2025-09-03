Fenerbahçe'ye 'hack' şoku!

Fenerbahçe'nin mobil uygulaması, internet korsanları tarafından hacklendi.

Sarı-lacivertli yönetim, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü