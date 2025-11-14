Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!

14.11.2025 23:34:00
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Polonya - Hollanda maçının 14. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Hollanda'yı konuk etti.

Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Szymanski, maçın henüz 14'üncü dakikasında sakatlandı. Yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #Sebastian Szymanski