Fenerbahçe yönetimi, hakem atamalarındaki sistemle ilgili araştırma yapıyor
Fenerbahçe yönetimi, hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu üzerinde kapsamlı bir çalışmanın hazırlığı içine girdi.
Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı kart Fenerbahçe’de 1 numaralı gündem maddesi. Zorbay Küçük’ün maça atanmasıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı karşılaşmadan önce “Endişeliyiz” başlığı altında kamuoyuyla paylaşan Sarı-Lacivertli yönetim, hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) üzerinde kapsamlı bir çalışmanın hazırlığı içinde. Fenerbahçe, MHK’nin hakem atama şekli, maçlarda görevlendirilecek isimlere TFF’den bazı kişilerin müdahale ettiği hatta yardımcı olduğu yönünde aldığı ciddi bilgileri titizlikle inceleyip açıklamayı planlıyor. Ayrıca bu sezon Fenerbahçe maçlarında yaşanan hakem ve VAR hataları da detaylı bir şekilde kamuoyuna duyurulacak.
YASA BOĞAN VEDA
Kocaeli’de evinde ailesiyle beraber F.Bahçe-Trabzon maçını izleyen Sarı-Lacivertli taraftar Ahmet Özdemir (27), hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. F.Bahçe Kulübü’nden yayınlanan mesajda “Camiamız, F.Bahçe sevgisini kalbinde taşıyan bu güzel insanı asla unutmayacak” ifadeleri kullanıldı.
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