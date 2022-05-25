Fenerbahçe, Yunan yıldız Georgios Masouras'ı transfer etmek istiyor
Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Giorgos Masouras için girişimlerde bulunacak. Yunan basınına göre Fenerbahçe, Masouras için kesenin ağzını açacak.
Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini alan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yunan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Giorgos Masouras için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Haberde Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepesinde yer aldığı belirtilen Yunan oyuncunun kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
10 MİLYON EURO'DAN AŞAĞISINI KABUL ETMİYORLAR
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu için 6-7 milyon Euro bandında bir teklif yapması beklendiği belirtilirken, Yunan temsilcisinin Masouras'ı 10 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata bırakmayacağı kaydedildi.
Oyuncunun transferinin önündeki tek engelin ise henüz sarı lacivertlilerin bir teknik direktörünün olmaması olarak belirtildi.
Kariyerinin zirve dönemlerinden birini geçiren Masouras, bu yıl 46 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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