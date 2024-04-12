Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a mağlup oldu!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Olympiakos'a 84-81 yenildi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında deplasmanda Olympiakos'a 84-81 mağlup oldu.
Bu mağlubiyetle normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta AS Monaco ile eşleşti.
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