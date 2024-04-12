Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Olympiakos'a 84-81 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 23:32
Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a mağlup oldu!
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında deplasmanda Olympiakos'a 84-81 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta AS Monaco ile eşleşti.


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