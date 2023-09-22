Fenerbahçe'de 2 yıldız isme lisans çıkarılmadı

Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği listede Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye yer vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 20:45
Fenerbahçe'de 2 yıldız isme lisans çıkarılmadı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin, TFF'ye bildirdiği kadro listesinde 2 oyuncu yer almadı.

Kulübün TFF'ye bildirdiği listede sakatlıkları bulunan Brezilyalı futbolcular Luan Peres ve Lincoln Henrique yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi; 


Player Alanı
Luan Peres Lincoln Henrique fenerbahçe Trendyol Süper Lig

En Çok Okunan Haberler