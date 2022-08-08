Fenerbahçe'de Ally Samatta'ya teklif!

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:38

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ally Samatta'nın yeni adresi belli oluyor.

Sporx'in haberine göre, Genk'in Fenerbahçe'de forma giyen Samatta için teklifte bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli golcüyü 1 sene kiralamak isteyen Belçika ekibi Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

Championship ekibi Cardiff'in de oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

29 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu, daha önce de Genk kulübünde forma giymişti. Fenerbahçe, Samatta'yı geçen yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer etmişti.

Sarı lacivertliler ile 32 maça çıkan Samatta, 6 gol atma başarısı gösterdi.