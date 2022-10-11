Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçekleri! Volkan Demirel ayrıntısı
Fenerbahçe’de Karagümrük karşısında yenilen 4 golün ardından bazı taraftarların tepkisini çeken Altay Bayındır’ın yaşadığı düşüşte ikinci kaleci istikrarsızlığı ve rekabet ortamının olmaması öne çıkıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü 5-4 yenen Fenerbahçe'de galibiyet kadar kaleci Altay Bayındır’ın performansı da konuşuldu.
Genç kaleci, Karagümrük mücadelesinde arka arkaya golleri yiyince tribünlerde bazı taraftarların tepkisini topladı. Ligde Fenerbahçe kalesine gelen 29 isabetli şutun 10’u golle sonuçlandı. Ligde 8 maçta kalesinde 10 gol gören ve maç başına 1.25 gol yeme oranı tutturan sarı-lacivertlilerde 24 yaşındaki kalecinin yaşadığı düşüş dikkat çekti.
Milliyet'in haberine göre, Altay’ın bu sezona bocalayarak başlamasında 2 neden ön plana çıkıyor. İlk olarak yıllardır Fenerbahçe’de yedek kaleci istikrarsızlığı yaşanıyor. Rekabeti sağlayacak bir ikinci kalecinin olmayışı önce Volkan Demirel şimdi de Altay Bayındır’ı olumsuz etkiliyor.
VOLKAN DEMİREL DE ETKİLENMİŞTİ
Altay Bayındır’ın özellikle son dönemde rekabetten uzak olması ve ikinci kalecilerin her sezon değişmesi durumunu Volkan Demirel de yaşamıştı. Demirel’in futbol kariyerinin son yıllarında benzer performansı öne çıkmış ve eleştirilmişti.
Özellikle de 2010-2015 arası takımın yedek kalecisi olan Mert Günok’un ayrılmasıyla istenen istikrar sağlanamamıştı.
2019 yılından beri Fenerbahçe’de forma giyen Altay Bayındır’ın sözleşmesi Haziran 2023’te sona eriyor.
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