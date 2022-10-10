Sağanak gol: Fenerbahçe ve Jorge Jesus

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:57

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından spor yazarı Ara Gözbek, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Fenerbahçe – Vavacars Fatih Karagümrük maçı başlamadan önce futbolu uzaktan yakından takip eden herkes bu maçın gollü olacağını bekliyordu zaten. Müzayedede olduğu gibi 'var mı arttıran' diye iddiaya girilse yine de kimse 9 gollü bir maç olabileceğini hesap edemezdi. Doksan artıda oyuna sonradan giren Michy Batshuayi Fenerbahçe'nin beşinci golünü attı ve Fenerbahçe maçı kazandı. Buraya kadar tamam.

Fenerbahçe maçı tek farkla kazandı. Bir gün önce Beşiktaş, hem de deplasmanda, Giresun'da maçı tek farkla kazanmasına rağmen 'Valerien Ismael istifa' gibi ve benzeri bir tutumlar sardı sosyal medyayı. Kimse Jorge Jesus'u kendi evinde 4 gol yedi diye eleştirmezken, ligde rakiplerine en az pozisyon veren takım olan, maçı da gol yemeden tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörünü eleştiri yağmuruna tutuyor hatta tartışılıyor. Bunu gerçekten her açıdan sorgulamak gerekiyor.

Futbolda teknik adamların kaderlerini puantajdaki durumun belirlediği bir gerçek ama futbolun bir de başka elementleri var. İzlenilebilirliği ve takım hüviyeti yani kimlikleri. Bu aslında bir Fenerbahçe ve Jorge Jesus yazısıdır ama argümanlarımızı güçlendirmek ve daha iyi tasvir etmek adına Beşiktaş örneğini vermek durumundayız.

Teknik, taktik, strateji ve modern futbol adı altında türlü türlü kılıflar oluşturuluyor yaşadığımız bu çağda ama gerçek olan bir şey var ki futbol takımlarının kökten gelen bir DNA'sı var. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarda bir şekilde öne geçip, ardından bu skoru korumak adına oyun planlaması yapmaya lüksü yok. Bu ligde 19 takım var ve her hafta 9 maç var. ligin kalitesi ortada ve uluslararas seviyede pazarlanabilirliği ve takip edilirliği tartışılır. Daha bir kaç öncesine kadar neredeyse yayınlayacak kanal bulunamayacaktı. Domestik anlamda ise sadece bu dört takımın maçları gerçek manada izleniliyor. Jorge Jesus'a bu sezon izlenebilir bir Fenerbahçe yarattığı için kutlamak gerek.

Haftalardır tüm geleneksel ve sosyal medya Jorge Jesus güzellemeleri yapmak meşguldü. Dün akşam ise Fenerbahçe'nin defansif planlamaları konusunda eleştiriyor. Jorge Jesus'u başta Arda Güler konusu olmakla birlikte bir çok konuda eleştiriyorlar. Haklılar da. Eleştirilmeli de. Birkaç hafta önce onu yarı tanrı ilan edenler düşünmelidir bu konuyu. Onu dokunulmaz ilan edenler şimdi yanlış oyuncu değişiklikleri yüzünden eleştiriyor.

Altay Bayındır kötü başladı sezonu ve şu anda kötü bir sezon geçiriyor. 'Tek elle uzandı', 'çift elle uzanmalıydı' gibi manasız yorumlara varıyorlar. Fenerbahçe, rakiplerine müthiş pozisyonlar veriyor ama Altay protesto ediliyor. Beşiktaş, çok minimal pozisyon vermesine rağmen Beşiktaş'ın defans kurgusunda sorunlar olduğu tartışılıyor. Gerçekten futbol kamuyou olarak ne söylediklerimizi geçiyorum artık, ne düşündüğümüzün de farkında değiliz. Futbola bakış ve futbol görüşümüzle ilgili ayarlarımızı düzeltmemiz gerekiyor ya da kısaca 'reset'leyelim.

İşin enteresan tarafı Fatih Karagümrük, dört gol atacak türden bir oyun da oynamadı. Bu asıl Fenerbahçe ile ilgili olumsuz fotoğraf. Dalga dalga gelen bir takım 4 gol bulabilir ama toplamda 4,5 pozisyon bulup dört gol buluyorsa bu o takımın defansif zaafiyetlerini gözden geçirmesi gerekir. Fenerbahçe'yle ilgili bu maçla ilgili çıkarılacak en önemli ve olumlu detay takımın psikolojik direnci. Gol atıp, hemen yiyip, bir daha atıp, bir daha yiyip ve maç sonunda ayakta kalıp beşinci golü bir şekilde bulması, bir şekilde kazanmayı bilmesi şampiyon olma ve olabilme hedefindeki en önemli ayrıntıdır."