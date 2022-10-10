Fenerbahçe, Kim gibi olmaması için Crespo'nun serbest kalma bedelini yükseltecek

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:44

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki yükselen performansını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli yöneticiler 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nden Fenerbahçe'ye Transfer olan Güney Koreli Kim Min-Jae, performansıyla tüm taraftarları mest etmişti. Taraftarları mest etmekle kalmayan Min-Jae, birçok Avrupa devini peşine takmıştı ve 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinden dolayı Napoli'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon parlayan yıldızlarında aynı sorunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadı.