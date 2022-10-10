Fenerbahçe, Kim gibi olmaması için Crespo'nun serbest kalma bedelini yükseltecek
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi serbest kalma bedelinden dolayı Kim Min-Jae'yi 18 milyon Euro bonservisle Napoli'ye transfer eden Fenerbahçe, devre arası öncesi Miguel Crespo'nun serbest kalma bedelini yükseltmeye karar verdi.
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki yükselen performansını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli yöneticiler 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nden Fenerbahçe'ye Transfer olan Güney Koreli Kim Min-Jae, performansıyla tüm taraftarları mest etmişti. Taraftarları mest etmekle kalmayan Min-Jae, birçok Avrupa devini peşine takmıştı ve 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinden dolayı Napoli'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon parlayan yıldızlarında aynı sorunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadı.
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