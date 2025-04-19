Fenerbahçe'de altı oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de altı oyuncu Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.
TEK EKSİK MERT HAKAN
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.
AMRABAT TEKNİK HEYETE BAĞLI
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı.
Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.
ALTI OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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