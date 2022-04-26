Fenerbahçe'de Andrea Belotti harekatı! Torino ile ilk temas kuruldu
Spor Toto Süper Lig'de 65 puanla ikinci sırada bulunan ve gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki Andrea Belotti ile temasa geçtiği belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.
Sarı-lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.
Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu Fenerbahçeli yöneticilerden oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.
42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.
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