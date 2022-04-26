Fenerbahçe'de Andrea Belotti harekatı! Torino ile ilk temas kuruldu

26 Nisan 2022 Salı, 11:25

Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

Sarı-lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.

Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu Fenerbahçeli yöneticilerden oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.