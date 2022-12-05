Fenerbahçe'de Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan kancası

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:58

Fenerbahçe'nin oyuncuları bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa takımlarının takibine girmeye devam ediyor. Bu isimlerin başında ise genç yetenekler Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu geliyor. Akşam'ın haberine göre, İtalya'nın köklü takımlarından biri olan Milan, bu iki oyuncuyu da kadrosuna katmayı çok istiyor. Bu konuda ilk girişimlerin yapıldığı ileri sürüldü.

Haberde, İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'nin de bu isimlerle ilgilendiği belirtildi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu dönemde kadrodaki oyuncularını satmayı düşünmediği ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ OYNADIĞI SÜREYE BAĞLI

Napoli, Tottenham, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de Arda Güler ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Genç yeteneğin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. Arda'nın olası satışından Gençlerbirliği'ne yüzde 20 pay verilecek.

Arda bu sezon 1500 dakika forma giyerse, 17.5 milyon Euro karşılığında serbest kalabilecek. Genç yetenek, 1500 dakikadan az forma giyerek sezonu tamamlarsa serbest kalma bedeli sadece 5 milyon Euro olacak. Arda, 13 maçta 305 dakika sahada kaldı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nun ise Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Sarı-lacivertliler, genç yeteneği 2018 yılında Nijmegen'den transfer etmişti.

Hollanda ekibine o dönem 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Genç oyuncu 23 resmi maçta Fenerbahçe formasını giydi. 2203 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, 2 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.