Fenerbahçe’de başkanlık süresine kısıtlama

Fenerbahçe’de başkanlık süreci, oylama sonucunda 3 yıldan 4 dönem oldu.

DHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:11
Fenerbahçe’de başkanlık süresine kısıtlama
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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda devam ediyor. Daha önce "Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla” seçilir" maddesinde değişikliğe gidildi. 

Yeni yapılan değişiklikte ise 38’inci maddede yer alan "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi, üyelerin oylarında sunuldu. Yapılan oylama çokluğu ile kabul edildi.


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