Fenerbahçe'den Eda Erdem kararı: Heykeli dikiliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:58
Fenerbahçe'den Eda Erdem kararı: Heykeli dikiliyor!
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı milli voleybolcu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini söyledi.

YOĞURTÇU PARKI'NA HEYKEL

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak" dedi.

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir" ifadelerini kullandı.


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