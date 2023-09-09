Fenerbahçe'de gündem Genel Kurul Toplantısı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:23

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:23

Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 10.30'da başlayacak Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunulacak. Yüksek bir katılımla yapılması beklenen toplantı öncesi Başkan Ali Koç da üyeler çağrıda bulundu.

İşte Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu Konuları

1- Mevcut tüzükte 200 olan başkan adaylığı için gerekli olan imza sayısı 500'e çıkarılacak.

2- Kulüp başkanlığı görev süresi değişmeyecek ve 3 yıl olarak kalacak ancak 4 dönem sınırlaması gelecek. Böylece 12 yıldan fazla başkan ve yönetim kurulu üyesi görev yapamayacak. Ancak 12 yıllık görev sonrası 3 yıl ara verilip tekrar adaylık söz konusu olabilecek.

3- Başkan adaylarına listelerini seçimden 1 hafta önce sunma şartı getiriliyor. Daha önce cumartesi-pazar olan seçimde üyeler cumartesi sabahı itibarıyla listeleri görebiliyordu.

4- Stadyumun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi talebi de genel kurulda son gündem maddesi olarak ele alınacak.

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN ÇAĞRI

"Gelin Fenerbahçe'nin tarihinde yeni bir sayfayı daha hep beraber açalım" diyen Koç, "Kulübümüzde adeta tarihi bir gün yaşanacak. Bu buluşmamızda kulübümüzün anayasası olan tüzüğümüzün güncellemesini ve mabedimizin isim değişikliği mevzularını değerlendireceğiz" dedi.

STADYUMA ATATÜRK İSMİ

Sarı-lacivertli kulübün başkanı şöyle devam etti:

"Uzun bir süredir tüzüğümüzü çağımızın gerekliliklerini karşılayacak ve de aynı zamanda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirmek için uzun süredir yoğun çaba sarf etmekteyiz. Yeni tüzüğümüz onaylandığı takdirde; daha demokratik, şeffaf, katılımcı, modern, sade ve anlaşılır bir tüzüğe sahip olacağız. Tüzük değişikliği ile beraber stadımızın Atatürk'ün ismini taşıması konusunu onaya sunacağız. Sizlerin onay vermesi halinde gereken izin sürecini devletimiz nezdinde başlatacağız."

Ali Koç son olarak, "Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak siz kongre üyelerimizden, taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle Olağanüstü Genel Kurulumuza gereken katılımı sağlamanızı rica ediyorum" ifadesini kullandı.

TESCİLLER İPTAL OLABİLİR

Fenerbahçe hukuk departmanı 2018 yılından bu yana tüzük tadilinin üzerinde çalışırken 26 Ekim 2023 tarihine kadar mali ve idari yapılarını yeni spor yasasına uyumlu haline getiremeyen kulüplerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tescillerin iptal olma tehlikesi bulunuyor. Tüzük Tadilinden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği olmaktan çıkıp Fenerbahçe Spor Kulübü tüzel kişiliği olarak faaliyetlerine devam etmek durumunda. Şayet yeterli çoğunluk sağlanamaz ve Tüzük Tadili yapılamazsa da futbolun dışında kalan diğer pek çok spor branşının tescil edilmeme riski bulunuyor.