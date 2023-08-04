Fenerbahçe'de Bora Aydınlık, Hull City'ye kiralanıyor
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık, Hull City'e kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sarı lacivertli yönetim ile transfer konusunda el sıkıştı.
Fenerbahçe'den daha önce Allahyar, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ı transfer eden Hull City, Sarı-Lacivertlilerden bir transfer daha yapmak üzere bulunuyor.
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
NTV Spor'un Hull Live sitesine dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe ile Hull City, Bora Aydınlık'ın kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
18 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kısa süre içinde kendisini Hull City'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
HAZIRLIK KAMPINA GÖTÜRÜLDÜ
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.
Bora Aydınlık (soldan ikinci sırada)
18 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ve 4-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yedek soyundu ama süre alamadı.
Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nda iki defa forma giydi.
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