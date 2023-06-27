Fenerbahçe’de camiayı bilen teknik direktörle ilgili sıcak gelişmeler var: Rota İsmail Kartal

Yayınlanma: 27.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 04:00

Başkan Ali Koç’un “Yerli hoca” açıklamasının ardından gelişmeler daha da yakından takip edilir hale geldi. Koç, adayları değerlendirirken Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi isimlerin üzerini çizdi. Böylece 7 kişiden 3 isim kalmış oldu. Bunlar İsmail Kartal, Abdullah Avcı ve Montella. İsmail Hoca camianın sıcak baktığı isim. Önceki gün Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp sunum yapan Abdullah Avcı’yı istemeyenler sayıca yüksek. Deneyimli teknik adamın yakın zamanda verdiği demeçte, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür” demesine rağmen tepki koyanların sayısı fazla. Bu nedenle Sarı-Lacivertli kulübün tüm rotası yeniden İsmail Kartal’a dönmüş durumda. Perşembe günü İstanbul’a gelecek Kartal ile başkan Ali Koç görüşecek. Jesus’tan önce gözyaşlarıyla veda eden İsmail Kartal yeniden F.Bahçe’nin başına geçerse 3. kez bu ünvanı alan ilk isim olacak.

'BURASI YUVAN ARDA'

Fenerbahçe’de gündemin bir diğer önemli maddesi Arda Güler... Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa’nın birçok dev kulübünün transfer hedefinde olan genç yeteneğin geleceğiyle ilgili net karar henüz verilmedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, Arda Güler ve ailesiyle yaptığı görüşmede, “Burası senin yuvan. Paraya, sözleşmeye takılma, biz en iyisini sağlarız. Teklifler kafanı karıştırmış olabilir; ailece tatilinizi yapın ve kafanızı toparlayın” dediği öğrenildi.