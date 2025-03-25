Fenerbahçe'de Diego Carlos'tan müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos'tan müjdeli haber
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:30

Süper Lig'de Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Bodrum FK ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #fenerbahçe #Diego Carlos #sakatlık
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