Fenerbahçe'de Diego Carlos'tan müjdeli haber

Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:30

Güncelleme: 25.03.2025 - 21:30

Süper Lig'de Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Bodrum FK ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.