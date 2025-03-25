Fenerbahçe'de Diego Carlos'tan müjdeli haber
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla çalışmalara başladı.
Süper Lig'de Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Bodrum FK ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #fenerbahçe #Diego Carlos #sakatlık
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