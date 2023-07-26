Fenerbahçe'de Emre Mor oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Zimbru maçında sonradan oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlanması sonrası kenara geldi.
Fenerbahçe'ye Zimbru ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertli takımda 62. dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlanması sonrası oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de sakatlanan Emre Mor'un yerine 72. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
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