Fenerbahçe'de Emre Mor oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de Zimbru maçında sonradan oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlanması sonrası kenara geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 22:37
Fenerbahçe'de Emre Mor oyuna devam edemedi
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Fenerbahçe'ye Zimbru ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda 62. dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlanması sonrası oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlanan Emre Mor'un yerine 72. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.


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