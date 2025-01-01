Fenerbahçe'de En-Nesyri formuyla dikkat çekiyor

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:17

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, son dönemde yükselen formuyla ön plana çıkıyor. Faslı futbolcu, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile birlikte takımın gol yükünü çekiyor.

Bu sezon 24 maça çıkan En-Nesyri, bu karşılaşmaların 12'sine 11'de başladı. 9 kez rakip fileleri havalandıran Faslı golcü, 2 defa da asist yaptı.

SON 12 MAÇTA 8 GOL

En-Nesyri, attığı 9 golün 8'ini son 12 maçta kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte arkadaşlarını 2 kez de golle buluşturdu.

Faslı oyuncu, ilk 12 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Sezon başında adaptasyon sıkıntısı yaşayan En-Nesyri, son dönemdeki performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun tercih ettiği isimler arasına girmeyi başardı.

Youssef En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'de kaydettiği 9 golün 6'sı kafayla geldi. Duran toplarda rakip savunmacıları zorlayan Faslı santrfor, ceza sahasına açılan ortalarda tehlike yaratıyor.

27 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı'nın da önemli bir parçası durumunda. Milli takımı ile 63 maça çıkan En-Nesyri, 19 gole imza attı.