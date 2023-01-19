Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski yolcu!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:58

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:58

Fenerbahçe’de gönderilecek futbolcular belli oluyor. Teknik direktör Jorge Jesus tarafından hazırlanan raporda Gustavo ve Zajc’ın isimleri başı çekiyordu. Bu listeye Alioski’nin ismi de eklendi.

11 Süper Lig ve 8 Avrupa maçı oynayan, bir gol iki asist yapan Makedon futbolcu SarıLacivertlilerde beklenen katkıyı sunamadı. Al Ahli’den kiralanan 30 yaşındaki futbolcunun anlaşması her an feshedilebilir.

OSAYİ İNGİLTERE’YE

Fenerbahçeli Osayi Samuel’i İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace istiyor. SarıLacivertlilere gelen ilk teklifin 11 milyon Avro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, Crystal Palace’ın önerdiği rakamı iyi seviyede buldu. Bu sezon 26 maçta forma giyen sağ bekle ilgili kararı teknik direktör Jesus verecek.