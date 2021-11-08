Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kaleci krizi
Fenerbahçe'de Berke Özer sakatlığı sebebiyle derbide takımı yalnız bırakabilir. Berke'nin dönmemesi halinde Fenerbahçe'nin kale için seçenekleri U19 takım kalesini koruyan Osman Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge.
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi devralan Berke Özer, Kayserispor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılınca Galatasaray derbisi öncesi 1 numara sıkıntısı doğdu.
Ümit Milli Takımı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ümit Milli Takımı'mızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı."
Sarı lacivertlilerde Berke Özer'in milli ara sonrasındaki Galatasaray derbidesinde oynamama ihtimaline karşın iki alternatif seçeneği bulunuyor.
Fenerbahçe'nin kale için seçenekleri U19 takım kalesini koruyan Osman Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge.
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