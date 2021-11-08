Ümit Milli Takım'da Berke Özer kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Ümit milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Berke Özer'in, Fenerbahçe tarafından gönderilen raporda, tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek “bel ağrısı” nedeniyle, Ümit Milli Takımımız'ın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ümit Millî Takımımızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
Ümit Millî Takımımızda forma giyen— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) November 8, 2021
Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek “bel ağrısı” nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. ???? #BizimÇocuklar
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